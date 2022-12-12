За первое полугодие 2023 года на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле мэрия готова потратить 4 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила выделила 4 млн рублей на отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле в первом полугодии 2023 года. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок. Итоги аукциона будут подведены 19 декабря. Срок оказания услуг по контракту будет установлен с 1 января до 30 июня 2023 года, при этом непосредственно отлов будет проводиться до 31 мая.

Согласно техническому заданию, компания, победившая в аукционе, обязана будет отлавливать бездомных животных, лечить их (при необходимости), проводить вакцинацию и маркировать, а также стерилизовать и содержать. Начальная цена единицы оказываемой услуги, куда входят все перечисленные действия, а также возврат животного в прежнее место обитания, составляет 4090 рублей.

В первую очередь, в соответствии с документом, будет производиться отлов агрессивных животных и тех особей, которые испытывают физические страдания, создают опасность для дорожного движения или живут на территории объектов социально-культурного назначения, детских садов, школ, медучреждений, парков, скверов и в других местах массового скопления людей.

На специалистов компании будет наложен ряд ограничений. Им будет запрещено жестоко обращаться с животными, отлавливать их в присутствии детей, забирать помеченных особей или находящихся на привязи.

Напомним, что в 2022 году проблема бездомных собак в Нижнем Тагиле встала особенно остро. Безнадзорные животные начали собираться в стаи, участились нападения на людей, особенно на детей и пенсионеров. Ситуацию на контроль в феврале 2022 года взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом с апреля текущего года в Нижнем Тагиле все контракты на отлов безнадзорных животных получала единственная заявлявшаяся на торги организация — скандально известный благотворительный фонд «Добрые руки».