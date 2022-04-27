Конкурс на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выиграл скандально известный БФ «Добрые руки»

Отловом безнадзорных животных в Нижнем Тагиле до конца июля займётся благотворительный фонд «Добрые руки», контракты с которым администрация города заключала весь этот год. На аукцион заявилась только одна компания, сумма контракта составила 3 млн рублей.

Согласно проектной документации, после того как собаку поймают, её должны осмотреть, обработать от паразитов и вакцинировать против бешенства и других опасных заболеваний. Кроме того, в ходе процедур животных должны стерилизовать и маркировать. Всего на одну собаку планируют потратить 4090 рублей.

Отлавливать собак должна бригада не менее чем из двух человек. При себе у сотрудников подрядной организации должно быть удостоверение на право отлова животных без владельцев.

Отловщики не могут жестоко обращаться с животными, забирать стерилизованных собак, имеющих неснимаемые и несмываемые метки, а также делать это при детях. Кроме того, им запрещено пользоваться лекарственными средствами и приспособлениями, которые могут нанести увечья животному.

Напомним, БФ «Добрые руки» не раз становился участником скандалов, связанных с отловом безнадзорных животных. Активисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки.

В начале апреля в Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов местных администраций, ответственных за отлов бродячих животных.

Отметим, что согласно действующему законодательству все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены обратно на улицу.