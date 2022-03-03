В Нижнем Тагиле бездомная собака укусила за лицо 9-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле на улице Тельмана собака укусила за лицо 9-летнего мальчика. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, 2 марта около 08:00 ребёнок встретил по пути в школу одноклассницу. Девочка увидела собаку и решила её погладить, собака начала проявлять агрессию, а мальчик защитил подругу собой. Пёс переключился на мальчика, повалил ребёнка на землю и покусал его. Школьникам удалось отбиться от животного и убежать в школу. Там им оказали помощь и позвонили родителям. Родители отвезли сына в травмпункт, где врачи зафиксировали укушенные травмы правой кисти и лица, но госпитализация не потребовалась. В надзорном ведомстве отметили, что собаку подкармливали жильцы близлежащих домов.

Сотрудники прокуратуры предупреждают, что не нужно подкармливать безнадзорных животных. Собаки сбиваются в стаи, размножаются и становятся агрессивными, охраняя место кормёжки.

Напомним, ранее бродячие собаки в Нижнем Тагиле оккупировали территорию школы на Смычке.