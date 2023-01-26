«После нападения рыдала ещё час». В Нижнем Тагиле на Вые бездомные собаки накинулись на молодую маму

Вечером 24 января на Вые стая бездомных собак напала на молодую женщину, которая возвращалась домой из детской школы искусств. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Татьяна, инцидент произошёл около дома № 44 на улице Вогульской.

«Я привела дочь на занятие по сольфеджио в школу искусств и пошла домой. Сначала я услышала лай, а потом вижу, как из-за дома на Вогульской, 44 выбежала стая собак. Я не считала, но их было много. Почти все они побежали в сторону перекрёстка, а две ринулись на меня. Я пыталась, как мне всегда казалось правильным, сохранить спокойствие и просто идти дальше, не ускоряя шаг, но это не помогло. Одна, а может и обе, я не помню, вцепилась сзади в ногу через шубу и начала дёргать. Мне повезло, что шубу не прокусили. Я очень испугалась, помню только, как смогла крикнуть "фу" несколько раз. Что было дальше — не помню. Обычно не плачу, но после этого рыдала ещё час, думая только о том, как мне повезло, что я шла без дочери. Не знаю, что повлияло на то, что они отступили. И как лишилась пояса от шубы, тоже не помню», — рассказала АН «Между строк» Татьяна.

После случившегося молодая мама позвонила в службу по отлову бездомных животных по номерам, указанным на сайте администрации Нижнего Тагила, но робот-автоответчик ей ответил, что таких телефонов не существует.

Также Татьяна позвонила в школу искусств и рассказала о случившемся. Там ей сообщили, что много раз жаловались на собак, но «система против них» и больше ничего сделать нельзя.

Муж Татьяны написал жалобу на портале госуслуг. В официальном ответе говорится, что запрос был передан в департамент ветеринарии Свердловской области, а оттуда — в администрацию Нижнего Тагила. Мэрии было указано усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных без владельцев.

Напомним, администрация города выделила на отлов беспризорных животных в первом полугодии 2023 года 4 млн рублей.