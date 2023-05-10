В Свердловской области 9 мая пожарные потушили более 4,5 тысячи гектаров леса

Накануне, 9 мая, сотрудники МЧС на территории Свердловской области ликвидировали 20 лесных пожаров на площади более 4,5 тысячи гектаров. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики региона, кроме этого, накануне удалось локализовать 20 возгораний на территории более 23 тысяч гектаров. Распространение огня остановили под Верхней Пышмой, там были локализованы три лесных пожара площадью почти 7,5 тысячи гектаров. Под Асбестом устранили одно возгорание на площади более 4,5 тысячи гектаров, под Ревдой — один пожар на 2,5 тысячи гектаров. В Слободо-Туринском районе взято в кольцо 2,4 тысячи гектаров пылающего леса.

Несмотря на введённый в Свердловской области особый противопожарный режим, в регионе за сутки возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров, причиной большинства ЧП стало небрежное обращение людей с огнём. Однако жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа продолжают жечь костры и мусор. Инспекторы уже составили 67 протоколов. Из-за такой ситуации по решению главы региона не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Запрещены любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 15 мая также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

Как отметили в ведомстве, размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность: наложение штрафов от 300 до 500 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

«В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны +7 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения “Берегите лес”», — уточнили в ведомстве.

Противопожарный режим ужесточили из-за крупных пожаров. В конце апреля на Среднем Урале сгорели свыше 170 домов. Наиболее серьёзные пожары произошли в Сосьве, под Верхотурьем, Нижним Тагилом, Первоуральском, Сысертью. Кроме того, МЧС зафиксировало 23 лесных пожара. Из них 14 общей площадью 64 гектара ликвидированы, ещё три возгорания в Первоуральске, Артёмовском и Шалинском городских округах общей площадью чуть более 24 гектаров локализованы. О последствиях самого крупного пожара в посёлке Висим читайте в нашем репортаже.