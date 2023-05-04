«Сколько могли, столько и воевали с огнём, иначе бы настала хана». Репортаж АН «Между строк» о последствиях самого крупного пожара в посёлке Висим

На прошлой неделе Свердловскую область захлестнули природные пожары, вызванные установившейся тёплой и сухой погодой. Несмотря на объявленный в регионе противопожарный режим, во многих городах и посёлках Среднего Урала то и дело возникали локальные возгорания, которые зачастую наносили ощутимый ущерб. Особенно страшная трагедия произошла в Сосьве, где огонь уничтожил 140 жилых домов, лечебное учреждение ГУФСИН, пилораму и предприятие по производству асфальта и бетона. Помимо этого, стихия унесла жизни двоих местных жителей. Аналогичные ЧП, хоть и в меньших масштабах, возникали на прошлой неделе ещё в нескольких населённых пунктах. Например, в посёлке Висим от огня пострадали восемь домов и дворовые постройки.

Первые данные о пожаре в Висиме 25 апреля в своих соцсетях опубликовал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников. Он заявил, что пожар возник вследствие неосторожного обращения с огнём.

«В посёлке произошло возгорание, полностью уничтожены семь домов, ещё один дом и баня повреждены пожаром. Большая часть домов использовались как дачи. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В тушении пожара задействованы семь пожарных расчётов, благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось остановить распространение огня, также помогали добровольцы и жители Висима. Благодарю всех вас за отзывчивость и смелость! С завтрашнего дня начнёт работу комиссия по оценке ущерба, при необходимости будет организован пункт временного размещения погорельцев», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Летников.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара в Висиме составила 650 м², в его тушении участвовали 51 человек личного состава и 10 единиц техники. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили глубокой ночью — около 02:30.

Основные очаги пожаров были зафиксированы на двух улицах: Октябрьской и Большевистской. Возле каждого участка, так или иначе затронутого огнём, можно увидеть груды обгоревших брёвен — всё, что осталось от построек. По словам местных жителей, пожар начался на территории одного из домов на улице Октябрьской, откуда перекинулся на строения с улицы Большевистской.

«Это всё из-за ветра. Пожар начался на улице Октябрьской, потом головёшки от огня ветер принёс и на нашу улицу. Меня огонь никак не коснулся, а вот у одного соседа баня сгорела, у второго — курятник. В конце улицы много сгоревшей травы. Это последствия этих же пожаров, там тоже несколько домов уничтожено. Слышала ещё, что до ипподрома огонь дошёл, но удалось спасти, всё в порядке. Жалко людей, конечно. Столько трудов было вложено», — рассказала жительница Валентина (имя изменено. — Прим. ред.).

Сосед Валентины Михаил признаётся, что таких пожаров Висим не видел очень давно. В момент ЧП он был дома и быстро среагировал на опасную ситуацию, что помогло спасти большую часть имущества.

«У меня сгорел сарай, где куры и индюки обитают. Ещё огонь часть забора спалил, почти на баню перекинулся, но, слава богу, удалось отстоять. Пожар вспыхнул вообще разом и очень быстро начал распространяться из-за сильного ветра. Спасали дома все вместе, ребятишки мелкие тоже помогали тушить. Сколько могли, столько и воевали с огнём, иначе бы настала хана. Честно скажу: было очень страшно за себя, скотину и хозяйство. Таких серьёзных пожаров на моей памяти в посёлке не было», — рассуждает мужчина.

Другой местный житель Николай (имя изменено. — Прим. ред.) живёт в Висиме уже много лет. Его дом сильно пострадал от огня: полностью сгорела крыша и пристрой, уничтожена недавно построенная баня. Погорелец неохотно говорит о случившемся, однако считает, что, в отличие от Сосьвы, Висим отделался малой кровью.

«Сгорел дом. Сами можете посмотреть, до какого состояния всё сгорело, и баня такая же. Её только два года назад поставил, а тут такое… Сейчас все, у кого что-то сгорело, занимаются тем, что разбирают завалы. Надеюсь, в администрации помогут хотя бы с тем, чтобы все эти “горелки” вывезти, не говоря о том, чтобы ещё чем-то помочь. Немало домов сгорело, хозяйство пострадало. Население говорит, что один “умник” теплицу варил в такую погоду, искра в траву попала, оттуда всё и началось. Ветер же был очень сильный, а сухой травы тут полно. Она если начала гореть, её уже не остановить. Здесь люди годами быт налаживали, и всё в миг в пепел превратилось. Чтобы восстановить, потребуются немалые деньги, а где их взять-то? В Сосьве так вообще сущий кошмар творится, дай бог, там людям помогут», — говорит Николай.

Жительница посёлка Татьяна жила рядом с местом, откуда предположительно начался пожар. Она вспоминает, что в тот день, несмотря на жаркую и ветреную погоду, сосед начал варить новую теплицу на участке. Возможно, именно искра от сварки стала причиной возгорания, однако на момент публикации никаких официальных заявлений о причинах ЧП ни от МЧС, ни от правоохранительных органов не поступало.

«Пожар начался у меня прямо под боком. Когда всё началось, я была дома, спала. Спросонья увидела, что полыхает сильно, забрала все документы, выбежала на улицу. На тот момент пожарные ещё не приехали, но вообще ребята быстро среагировали и, когда прибыли на место, очень самоотверженно работали. У женщины, на участке которой пожар возник, сын варил теплицу, новую хотел поставить. Когда трава резко начала гореть, они сами позвонили пожарным. Знаю, что на тушение дополнительно из города приезжали машины, помогали нашим ребятам. Тушили всем посёлком, люди наши молодцы, особенно мальчишки-восьмиклассники. Они вёдрами таскали воду и помогали тушить огонь, поливали постройки, на которые мог перекинуться огонь. Где загоралась трава, опилки или ещё что — всё ребята поливали. Просто молодцы, и взрослые, и дети. Думаю, что с пожаром удалось справиться именно потому, что дружно все взялись. И всё-таки несколько домов сгорело. Кошмарно всё это», — рассказала АН «Между строк» Татьяна.

На том самом участке журналисту АН «Между строк» удалось найти недоделанную теплицу, а также испачканную в пепле перчатку сварщика. Дом, как и два соседских, огонь сравнял с землёй. Остались стоять только печь и ворота во двор одного из строений.

Татьяна поясняет, что глава посёлка Ольга Субботина уже общалась с жителями по поводу инцидента и обещала помочь погорельцам с вывозом сгоревших конструкций.

«Глава сказала, что всё, что сгорело, мы должны сложить поближе к дороге. Она обещала вывезти всё централизованно. На следующий день после пожара она объехала посёлок и сказала, чтобы перед домами дрова и горбыль не складировали, иначе будут штрафы. Вообще, оповещение граждан у нас проводится регулярно. Объявления из громкоговорителя в посёлке слышно два раза в день, предупреждают об объявленном противопожарном режиме, причём это всегда происходит в сезон пожарной опасности, уже не первый год», — сообщила женщина.

Получить оперативный комментарий о случившейся трагедии от самой Субботиной журналисту АН «Между строк» не удалось.