Из посёлка Сосьва в Нижний Тагил эвакуировали более 240 заключённых с туберкулёзом и ВИЧ

Из сгоревшего дотла в посёлке Сосьва лечебно-исправительного учреждения № 23 (ЛИУ-23) в Нижний Тагил эвакуировали 243 заключённых с диагнозом «ВИЧ» и «туберкулёз». По иформации руководителя пресс-службы ГУФСИН Александра Левченко, 170 пациентов отправили в ЛИУ-51, 30 женщин из поселения доставили в другое тагильское учреждение. Во время эвакуации никто не пострадал.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 апреля поедет в посёлок Сосьва. Лечебно-исправительное учреждение ФСИН и сгоревшее жильё восстановят.

﻿﻿﻿﻿«То, что сгорит дотла, было понятно сразу, здание-то построили в начале прошлого века. Там два больничных корпуса-барака, оба из дерева. Для мужчин — туберкулёзный, а для женщин — общесоматическое, в том числе с диагнозом "ВИЧ". Все заключённые были с тяжёлым диагнозом», — сказал ЕАН правозащитник Алексей Соколов.

Исправительное учреждение было «градообразующим» для жителей Сосьвы, большая часть горожан трудилась именно там — врачами и в качестве административного персонала. Группировка ГУФСИН по тушению постоянно наращивалась. Сотрудники ведомственной пожарной охраны совместно с расчётами МЧС пытались спасти объект, но вчера вечером людей всё равно пришлось эвакуировать. Выяснилось, что причиной пожара стал сухостой, который загорелся вблизи постройки и перешёл на деревянное здание.

В посёлок уже вылетели первый замгубернатора региона Алексей Шмыков и замглавы МЧС России. На территории муниципалитета введён режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, огнём повреждено порядка 50 строений различного назначения. Борьбу со стихией ведёт группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники. В ходе тушения пожара в посёлке было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, им оказался 62-летний местный житель.

В тушении крупного пожара, начавшегося накануне, 25 апреля, в посёлке были задействованы шесть автоцистерн из близлежащих ИК. СКР возбудил два уголовных дела по факту пожара в Сосьве. Первое связано с халатностью должностных лиц, а второе — с причинением смерти по неосторожности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах пожаров. Прокуратура также установит причину массовых пожаров в посёлках Висим, Сосьва, Таёжный и Прогресс. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с массовыми ЧП организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе жилой застройки силами Нижнетагильского и Серовского филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Сейчас специалисты Серовского филиала Роспотребнадзора продолжают отбор и исследование проб атмосферного воздуха в Сосьве.

Сегодня, 26 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе режим повышенной готовности. Он будет действовать и распространяется на органы власти и систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Министерству общественной безопасности поручили обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению огня, уточнили в департаменте информполитики региона. Губернатор по телефону доложил президенту Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для устранения последствий ЧП в Сосьве. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, следующий доклад об оказанных мерах поддержки пострадавшим Куйвашев представит президенту 2 мая.

Как отметили в департаменте информационной политики региона, за минувшие сутки на Среднем Урале сгорели свыше 170 домов, ещё 1200 удалось отстоять. Наиболее крупные пожары произошли в Сосьве, под Верхотурьем, Нижним Тагилом, Первоуральском, Сысертью. Кроме того, МЧС зафиксировало 23 лесных пожара. Из них 14 общей площадью 64 гектара ликвидированы, ещё три возгорания в Первоуральске, Артёмовском и Шалинском городских округах общей площадью чуть более 24 гектаров локализованы.