Прокуратура установит причину массовых пожаров в посёлках Висим и Сосьва

Прокуратура Пригородного района проводит проверку в связи с массовым возгоранием домов в посёлке Висим Горноуральского городского округа, сообщили в ведомстве.

Пожар произошёл 25 апреля около 15:00. На место происшествия выехал прокурор Пригородного района Владимир Березин. Прокуратура организовала в посёлке личный приём граждан, чьё имущество пострадало в результате пожара.

По данным ГУ МВД Свердловской области, в посёлке горело около десятка домов на улицах Октябрьской и Большевисткой.

«По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы. Сотрудники полиции устанавливают причины случившегося», — отметил руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Открытое горение в посёлке потушили в 18:17, площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются.

Накануне, 25 апреля, произошёл крупный пожар и в посёлке Сосьва рядом с ЛИУ-23. Огонь распространился на жилые дома и постройки. Кроме того, в тот же день пламя вспыхнуло в посёлках Таёжный и Прогресс.

На данный момент наиболее сложная ситуация в посёлке Сосьва, туда уже вылетели первый замгубернатора региона Алексей Шмыков и замглавы МЧС России. Губернатор Евгений Куйвашев прервал командировку и возвращается в регион. На территории муниципалитета введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По предварительной информации, огнём повреждено порядка 50 строений различного назначения. Борьбу со стихией ведёт группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники.

Серовская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Сосьве, на место выехал и.о. прокурора области Павел Родченков.

В ходе тушения пожара в Сосьве было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, им оказался 62-летний местный житель. По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области проводится проверка.