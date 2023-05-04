Тагильчанам запретили посещать лес

Накануне, 3 мая, в постановление администрации Нижнего Тагила от 6 апреля 2023 года «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования город Нижний Тагил и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия» были внесены существенные изменения. Теперь тагильчанам запрещено посещение лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по их охране, защите и воспроизводству.

Ранее тагильчанам запретили использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. А также проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, землях населённых пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.

Несмотря на противопожарный режим, жители Нижнего Тагила продолжают жечь костры и мусор. В отношении нарушителей выписывают административные протоколы.

Противопожарный режим ужесточили из-за крупных пожаров. В конце апреля на Среднем Урале сгорели свыше 170 домов. Наиболее крупные пожары произошли в Сосьве, под Верхотурьем, Нижним Тагилом, Первоуральском, Сысертью. Кроме того, МЧС зафиксировало 23 лесных пожара. Из них 14 общей площадью 64 гектара ликвидированы, ещё три возгорания в Первоуральске, Артёмовском и Шалинском городских округах общей площадью чуть более 24 гектаров локализованы.