Несмотря на режим повышенной готовности в связи с пожарами, жители Нижнего Тагила и пригорода продолжают жечь костры и мусор

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проводятся рейды, предупреждающие жителей о последствиях несоблюдения правил обращения с огнём. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города и ГГО, инспекторы уже составили 67 протоколов, 26 из которых — за разведение костров и сжигание мусора.

Во время рейдов сотрудники МЧС напоминают о строгом запрете палов сухой травы, разведения костров, сжигания мусора в бочках или на земле, а также на использование мангалов для приготовления шашлыков на природе. Такие профилактические мероприятия уже прошли в нескольких населённых пунктах и садоводческих товариществах.

«В период действия особого противопожарного режима внимательно относитесь к соблюдению требований пожарной безопасности. Не разжигайте костры, не допускайте палов сухой травы. Помните, что нарушение установленных правил может стать причиной крупных пожаров и серьёзного ущерба. При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — напоминают в ведомстве.

Отметим, что из-за ряда масштабных пожаров, произошедших на прошлой неделе, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе режим повышенной готовности.