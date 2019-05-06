В Шереметьево нашли чёрные ящики сгоревшего самолёта

На месте аварийной посадки самолёта Superjet авиакомпании «Аэрофлот» нашли чёрные ящики, со ссылкой на два источника в МЧС пишет РБК.

Они рассказали, что обнаружить ещё два прибора, которые позволят установить технические параметры, пока не удалось.

Напомним, 5 мая самолёт «Аэрофлота», вылетевший в Мурманск из Шереметьево, запросил аварийную посадку вскоре после взлета, при посадке он загорелся. Официально известно о 41 погибшем. Всего на борту были 78 человек, 37 из них удалось спастись.

О причине пожара официально пока не сообщалось. По разным версиям, причиной аварийной посадки могли стать удар молнии и отказ электрооборудования самолёта.

В Мурманской области после авиакатастрофы объявлен трёхдневный траур.