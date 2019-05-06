В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

41 человек погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево. По информации СМИ, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре пилоты сообщили о возгорании в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Однако из-за плохих погодных условий посадку удалось совершить со второй попытки. В процессе посадки лайнер дважды ударился о землю, его стойки шасси подломились и самолёт загорелся. После остановки были выпущены надувные трапы, пассажиры покидали самолёт самостоятельно. По уточнённым данным, выжить удалось 37 пассажирам, включая четырёх членов экипажа, из 78 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».