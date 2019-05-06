В Мурманской области объявили трёхдневный траур по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, сообщается на сайте регионального правительства.

Траур продлится три дня — 6, 7 и 8 мая, решение принято временно исполняющим обязанности губернатора области Андреем Чибисом.

Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолёт, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт и спустя полчаса после взлёта совершил аварийную посадку.

На борту воздушного судна произошло возгорание: по данным источника «Интерфакса», лайнер загорелся, ударившись при посадке носом о взлётно-посадочную полосу, однако собеседник РИА Новости утверждает, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолёта подломились стойки шасси и он чиркнул двигателями о полосу.

Пресс-служба Шереметьево подтвердила, что возгорание произошло после жёсткой посадки. Источник ТАСС в то же время утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).