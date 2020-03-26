В России зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 182 новых случая заражения коронавирусом, 136 из них в Москве. Всего в России 840 заболевших, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. В числе граждан, у которых обнаружен коронавирус, семь человек из Свердловской области.

Штаб также подтверждает первые два летальных случая от COVID-19 в России.

«Зарегистрировано 2 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 9 человек: один в Москве, 5 в Подмосковье и 3 в Санкт-Петербурге. По данным штаба, за весь период выписано 38 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе в Москве будут закрыты кафе, рестораны, парки и все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».