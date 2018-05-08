В России после проверок МЧС временно закрыли треть торговых центров

Почти треть торговых центров по всей России временно закрылись после проверок МЧС, со ссылкой на подсчёты консультантов рынка коммерческойнедвижимостипишет «Коммерсантъ».

Источники издания отметили, что почти половина таких объектов — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Они считают, что такие объекты необходимо закрывать и проводить капитальную перестройку.При этом, по оценкам экспертов, совокупные потери от временного закрытия ТЦ могут превышать 0,5 миллиарда рублей в месяц. Издание отмечает, что в нескольких городах арендаторы были вынуждены отправлять персонал в бессрочные отпуска.

Напомним, в конце марта в Кемерове произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибли 60 человек, в том числе41ребёнок. Согласно предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в проводке светильника. В ТЦ обнаружили серьёзные нарушения правил пожарной безопасности.

В МЧС заявили, что торговый центр не проверяли на предмет противопожарной безопасности ни разу с 2012 года. Плановая проверка была запланирована на 2016 год, но когда сотрудники торгового центра пришли в «Зимнюю вишню» собственник показал документы, что они являются объектами малого предпринимательства и в их отношении действуют надзорные каникулы.

После трагедии МЧС и прокуратура начали массовые проверки торговых центров по всей стране. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что они обнаружили нарушения правил пожарной безопасности в каждом втором ТРЦ в России.