В прокуратуру Свердловской области за время холодов поступило более 400 жалоб на некачественные коммунальные услуги

На горячую линию прокуратуры Свердловской области поступило более 400 жалоб, связанных с ненадлежащим оказанием услуг в сфере ЖКХ с начала отопительного сезона, сообщили в пресс-службе ведомства. По факту каждого обращения была организована проверка.

Кроме того, проверки инициированы после громких аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, произошедших по всему региону в последние две недели, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже отметки минус 30 градусов Цельсия. В результате ЧП права граждан при оказании коммунальных услуг были нарушены в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Кушве, Ивделе, Болоярском и Сысертском ГО, а также в ряде других муниципальных образований, отметили в облпрокуратуре.

Ход и результаты проверок, а также проведение перерасчёта платы за отопление находятся на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что работа горячей линии будет продолжена. Приём обращений осуществляется по номеру телефона: 8 (343) 376-82-61 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Напомним, в минувшие выходные на теплотрассе в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария, в результате которой без отопления остались почти 12 тысяч жителей Вагонки.

Также от разрыва трубы холодного водоснабжения пострадали жители Гальянки с улицы Захарова, чьи автомобили в результате ЧП и низких температур вмёрзли в лёд.