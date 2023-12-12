И снова труба. В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на сетях «Водоканала-НТ» 

В Нижнем Тагиле накануне, 11 декабря, утром произошла очередная коммунальная авария. На этот раз ЧП зафиксировано на улице Захарова на Гальянке, где в результате прорыва трубопровода улицу залило водой. В условиях сильного мороза дорога вскоре превратилась в снежную кашу, а затем начала замерзать. В ледяном плену оказались несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы.

Как сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», авария парализовала движение не только автомобилей, но и пешеходов, которые не рискнули переходить затопленную улицу вброд.

Как выяснилось позже, в отличие от коммунальной аварии на Вагонке, на Гальянке произошёл прорыв трубы холодного водоснабжения «Водоканала-НТ». Около 14:30 в администрации Тагилстроевского района сообщили, что специалисты ресурсоснабжающей организации устранили утечку на улице Захарова, а вопрос по расчистке дороги передали профильным ведомствам.