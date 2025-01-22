В полиции рассказали о подростковой и этнической преступности в Нижнем Тагиле

Накануне, 21 января, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев доложил об предстоящем отчёте начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова за 2024 год. После этого народные избранники поинтересовались у полицейского, как обстоят дела в городе с подростковой и этнической преступностью.

По словам Олега Салабаева, чаще всего подростки совершают преступления небольшой и средней тяжести. В основном – это кражи из магазинов, а также дистанционные преступления. Он отметил, что за редким исключением это тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Грабежи и кражи, совершаемые иностранными гражданами, сведены к нулю, в основном это распространение наркотиков. В 2023 году было всего одно преступление, совершённое в составе этнических групп. В 2024 году было выявлено 24 таких преступных эпизода. В большей степени лица уже отбывают наказания в местах лишения свободы», – говорит он.

Ранее в полиции сообщили, что в городе отмечен рост уровня преступности на 10% по сравнению с 2023 годом. Количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 20%.

Также полицейский рассказал, что в Нижнем Тагиле откроется ещё один исправительный центр для осуждённых.

«По имеющимся у нас сведениям, в феврале и марте планируется запуск ещё одного УФИЦа на территории Дзержинского района на 400 койко-мест. Мы прекрасно понимаем, что лица, отбывающие наказания, дополнительно прибудут в Нижний Тагил и будут находиться здесь, будут трудиться на предприятиях. Но вместе с этим мы прекрасно понимаем, что многие из них будут продолжать совершать преступления на территории уже нашего города. Это будет достаточно серьёзная и сложная проблематика. Запуск УФИЦа планируется на территории, прилегающей к “Уралвагонзаводу”», — рассказал Олег Салабаев.

Олег Салабаев напомнил и о недавних побегах осуждённых из исправцентра на ГГМ. По его данным, с момента открытия из него сбежали 5 человек.

Напомним, обустройство одного из исправительных центров на ГГМ на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума ЖКХ получило широкий общественный резонанс летом 2022 года, поскольку ИЦ предполагалось разместить в спальном районе города по соседству со школой № 90. Родители учащихся школы вместе с местными жителями, недовольными таким соседством, в начале 2024 года обратились с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и не допустить открытия УФИЦ. Подробнее о ситуации читайте в материале АН «Между строк».

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