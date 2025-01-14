В Нижнем Тагиле в 2024 году преступность выросла на 10%

В МУ МВД России «Нижнетагильское» подвели итоги работы в 2024 году. Так, в городе отмечен рост уровня преступности на 10% по сравнению с 2023 годом. Количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 20%.

Однако показатели раскрываемости остаются стабильно высокими, сообщают в полиции. Статистика свидетельствует о том, что в большинстве случаев (семь из десяти) преступники задерживаются вскоре после совершения противоправных действий. За 2024 год на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зафиксировано 5736 преступлений. Как сообщает «Тагил-ТВ», задержаны более 2300 подозреваемых и обвиняемых, среди которых 34 человека находились в федеральном розыске, а также найдены 15 человек, ранее пропавших без вести.

Помимо текущих дел, сотрудники правоохранительных органов успешно расследовали преступления прошлых лет. Раскрыто 68 таких дел, 14 из которых отнесены к категории тяжких и особо тяжких, включая семь убийств и четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть пострадавших.

Главными направлениями работы в 2024 году стали борьба с незаконным оборотом наркотиков и дистанционным мошенничеством. С целью профилактики этих видов преступлений полицейские провели более 40 встреч с трудовыми коллективами и активно патрулировали места расположения банкоматов в торговых центрах.

Важной задачей МУ МВД «Нижнетагильское» на 2025 год остаётся комплектование штата полиции новыми сотрудниками, поскольку сейчас остаются открытыми более 300 вакансий.