«Соскучился по женской ласке». Полиция задержала сбежавшего из исправцентра в Нижнем Тагиле зэка 

Полиция Кушвы задержала 27-летнего мужчину, самовольно покинувшего исправительный центр при ИК-12 Нижнего Тагила. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 1 сентября в 10 часов утра осуждённый к принудительным работам на 8 месяцев по статье 264 УК РФ покинул помещение общежития исправительного учреждения и не вернулся.

«Вычислили 27-летнего нарушителя по имени Виталий бойцы ППСП и сыщики угрозыска при проведении рейдовых мероприятий. Он находился в салоне легкового автомобиля с молодой женщиной. Любитель поиграть с оперуполномоченными в кошки-мышки пояснил при допросе о причинах своего противоправного поступка, что якобы очень соскучился по женской ласке. Представители МВД передали задержанного своим коллегам из местной пенитенциарной системы для принятия мер реагирования», — отметил полковник Горелых.