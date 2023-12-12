Стал известен подрядчик строительства в Нижнем Тагиле исправцентра на 400 осуждённых при УВЗ 

Определился подрядчик, который займётся строительством в Нижнем Тагиле исправительного центра (ИЦ) на 400 мест для осуждённых из ЯНАО на территории рядом с «Уралвагонзаводом», в районе остановки «База механизации».

Долгосрочный контракт на создание пенитенциарного учреждения стоимостью 432 млн 669 тысяч рублей выиграла московская компания ООО «Стройпроект-модуль».

Напомним, впервые о создании этого ИЦ стало известно после встречи начальника ГУФСИН России по Свердловской области Александра Фёдорова с представителем УВЗ Александром Бурковым, где обсуждалась возможность трудоустройства осуждённых на предприятии. По её итогу было заявлено о намерении запустить сразу три новых ИЦ в черте города. Помимо исправительного центра на ГГМ при ИК-12, о котором АН «Между строк» не раз рассказывало, и центра для УВЗ с привлечением осуждённых из ЯНАО, речь шла о планах построить ИЦ для осуждённых из ИК-13, но место для последнего не выбрано до сих пор.

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Уточняется, что в Нижний Тагил с территории ЯНАО планируют направлять только тех заключённых, которые «встали на путь исправления» и за счёт хорошего поведения заслужили себе изменение меры пресечения. На территории Ямала подобных учреждений нет, несмотря на потребность.

«Для социализации и адаптации заключённых, осуждённых к исправительным работам в исправительных центрах, по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний проводятся мероприятия по созданию исправительного центра на 400 мест для осуждённых данной категории в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Завершить установку объекта планируется в 2024 году. На Ямале места для отбывания такого вида наказания отсутствуют», — рассказали «Правде УрФО» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, будущий ИЦ станет самым крупным в регионе. Его обустройство согласно контракту должно быть закончено к сентябрю 2024 года.