Сотрудники ГУФСИН задержали троих осуждённых, сбежавших из исправцентра при ИК-12 Нижнего Тагила 

Группа розыска ГУФСИН задержала троих сбежавших из исправительного центра при ИК-12 Нижнего Тагила заключённых. Как рассказали в ведомстве, один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй — утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днём 25 декабря в Нижнем Тагиле. Сопротивления при задержании никто из них не оказал.

«Поясняем, что режим исправительного центра отличается от режима исправительной колонии. В исправцентре отсутствует вооруженная охрана. Осуждённые из исправительного центра ежедневно свободно, без конвоя, выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Также свободно, с разрешения администрации, они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками. Некоторым осужденным, хорошо себя зарекомендовавшим, разрешается проживание с семьями вне исправительного центра», — рассказали в ГУФСИН.