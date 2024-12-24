Из исправительного центра ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осуждённых

По данным СМИ, из исправительного центра при ИК-12 Нижнего Тагила сбежали трое осуждённых. По информации SHOT, побег произошёл накануне вечером: мужчины сломали решётку на окне и покинули территорию исправцентра. В ГУФСИН по Свердловской области информацию подтвердили.

«Вчера три человека, осуждённых к принудительным работам, покинули исправительный центр, ведутся розыскные мероприятия», — заявили в ведомстве.

Напомним, в данном центре находятся осуждённые, которые по решению суда отрабатывают наказание на предприятиях Нижнего Тагила.

Данные сбежавших:

— Денис Торопов, 37 лет (кража);

— Александр Колбин, 36 лет (уничтожение чужого имущества);

— Александр Грачёв, 29 лет (кража).

Сейчас полицейские и оперативники ФСИН прочёсывают город и окрестности.