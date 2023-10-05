В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за некачественного водоснабжения

В Первоуральске следственными органами по поручению прокуратуры Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту подачи грязной воды в дома горожан, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что должностные лица администрации Первоуральска и местная ресурсоснабжающяя организация ППМУП «Водоканал» не обеспечили жителей города качественными услугами водоснабжения.

В прокуратуре региона уточнили, что ежедневный мониторинг качества водопроводной сети города выявил несоответствие качества воды по так называемым органолептическим показателям (цветность, мутность, прозрачность, запах, вкус и привкус). Отметим, что в январе 2023 года в Первоуральске была запущена модернизированная насосно-фильтровальная станция, на строительство которой было потрачено 630,5 млн рублей. Во время запуска станции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что при строительстве насосной станции были применены современные технологии ультрафильтрации, которые не имеют аналогов в Свердловской области. Представители прокуратуры со своей стороны в ходе проверки выявили обратное — новая насосная станция не обеспечивает нормальную очистку воды.

В адрес главы Первоуральска сотрудниками прокуратуры города было вынесено предостережение о недопустимости нарушений закона в области водоснабжения, а в отношении директора ППМУП «Водоканал» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Более того, по требованию прокуратуры Первоуральска жителям города произведён перерасчёт платы за водоснабжение на сумму более 5,2 млн рублей, а материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. На днях стало известно, что на их основании было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение особо крупного ущерба). Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, похожая ситуация до недавнего времени складывалась и в Нижнем Тагиле. Горожане регулярно жалуются в надзорные ведомства на качество воды, а также делятся своим недовольством в соцсетях. Годом ранее, в октябре 2022 года, волна жалоб привлекла внимание Следственного комитета. В ведомстве была организована проверка и даже возбуждено уголовное дело, однако спустя почти год расследование было досрочно прекращено «в связи с отсутствием события преступления», о чём накануне заявил руководитель пресс-службы СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Возможные отклонения нормативов качества воды находятся в пределах установленных стандартов (ГОСТа), сведений о конкретных пострадавших лицах, чьему здоровью мог быть причинен вред, также не имеется», — отметили в СК.

Примечательно, что незадолго до возбуждения уголовного дела представители администрации Нижнего Тагила признали, что поставляемая в дома горожан вода не является питьевой. В отличие от коллег, у тагильского градоначальника Владислава Пинаева к качеству холодного водоснабжения претензий нет. В марте этого года во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что пьёт воду из-под крана, очищая её при помощи недорогого фильтра «Барьер», а некоторые жалобы на грязную воду, которые поступают в адрес администрации, он назвал фейковыми.