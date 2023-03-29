Глава Нижнего Тагила назвал фейковыми некоторые обращения о проблемах в городе  

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл прямой эфир на своей странице во «ВКонтакте». В конце 47-минутной трансляции градоначальник рассказал о том, что в адрес муниципального центра управления (МЦУ), который занимается мониторингом проблем местных жителей, поступает немало фейковых жалоб.

«К большому сожалению, сегодня нашим муниципальным центром ещё и выявлены факты фейков. Поступает жалоба: “Вот, в городе грязная вода”. Мы начинаем смотреть присланные фотографии, и выясняется, что на них город другой, не буду говорить какой, но тем не менее не Нижний Тагил. Или, к примеру: “А вот смотрите какая у нас грязная помойка”. А в итоге это оказывается совсем другое муниципальное образование Свердловской области», — заявил в прямом эфире глава Нижнего Тагила.

Напомним, что экологические проблемы в Нижнем Тагиле, в особенности вопрос качества водоснабжения, являются наиболее злободневными для рядовых жителей города. В конце октября 2022 года качеством поставляемой в дома тагильчан воды заинтересовались в Следственном комитете России, начав соответствующую проверку. Незадолго до этого представители администрации города уже признали, что поставляемая в дома Нижнего Тагила вода не является питьевой. При этом ООО «Водоканал-НТ», которое отвечает за водоснабжение в городе, ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».

Мэр Нижнего Тагила со своей стороны также не раз высказывался на тему водоснабжения. Так, о проводимой СК проверке Владислав Пинаев узнал из СМИ, о чём в ноябре 2022 года заявил во время интервью телекомпании «Телекон». Кроме того, к качеству холодного водоснабжения у мэра претензий нет по сей день. Он пояснил, что пьёт воду, очищая её при помощи фильтров.

«У меня стоит фильтр “Барьер”. И я пью нормальную нашу воду, которая точно так же по трубам подходит к дому. В магазине куплен один из самых недорогих простых фильтров. И холодная вода в большинстве чистая», — сказал глава города.