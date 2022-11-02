Следственный комитет начал проверку информации о плохом качестве воды в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета начали проверку по информации о некачественном водоснабжении в городе. Об этом АН «Между строк» сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. В ведомстве отметили, что о результатах проверки общественности станет известно после её завершения.

Напомним, на прошлой неделе, 26 октября, вопрос взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который и поручил организовать проверку и доложить о результатах руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому.

Ранее администрация города признала, что поставляемая в дома Нижнего Тагила вода не является питьевой. При этом ООО «Водоканал-НТ», которое отвечает за водоснабжение в городе, ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».