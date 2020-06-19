В Первоуральске суд взыскал с «Русского хрома» 800 тысяч рублей за гибель сотрудницы при взрыве

Первоуральский городской суд взыскал с компании «Русский хром 1905» 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье Ольги Бабиной, которая скончалась после взрыва в цехе пароснабжения предприятия, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

По данным «Интерра ТВ», дочь погибшей Яна Репина, которая подавала иск, не будет оспаривать решение суда. Также она сообщила телеканалу, что суд не нашел вины её матери в случившемся.

В «Русском хроме» сообщили, что ранее представители предприятия встречались с истцом, чтобы урегулировать спор, предлагали процедуру медиации, однако женщина всё же решила подать иск в суд.

«Мы хотим ещё раз выразить свои соболезнования родственникам и близким. Нам искренне жаль, что погибли работники АО "Русский хром 1915". Предприятие сразу оказало семьям погибших материальную помощь, выплатило единовременное пособие на погребение, оплатило ритуальные товары, услуги по захоронению, поминальные трапезы. Семьям погибших, в том числе и истцу, оказана психологическая поддержка», — рассказала директор по корпоративному управлению АО «УК "РосСпецСплав — Группа МидЮрал"» Елена Мирская.

Напомним, трагедия произошла 13 февраля: в цехе пароснабжения АО «Русский хром» при переводе электрооборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора. В результате нештатной ситуации пострадали три человека: заместитель начальника электроцеха Евгений Никонов, сотрудница лаборатории Ольга Бабина и мастер Любовь Богута, которые получили ожоги до 80% тела и спустя короткое время скончались в больнице.

По словам рабочих завода, по одной из версий, людей убил дуговой разряд, образовавшийся из-за короткого замыкания.

«Женя больше всех пострадал, потому что был в обычной одежде. Пламени не было, но он горел заживо, а девочки тлели. Он выбежал во двор и упал в снег — видимо, без сознания. Ольга бежала по коридору второго этажа, её увидели девочки, подбежали к ней. Она кричала: "Я горю, снимите с меня штаны!" А девочки говорят: "Оля, на тебе нет штанов"», — рассказала вдова Никонова Светлана.

Что стало причиной трагедии, до сих пор не установлено. В пресс-службе «Русского хрома 1905» подчеркнули, что трудовая инспекция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Продолжают выяснять обстоятельства случившегося и в городском отделе СКР, который возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).