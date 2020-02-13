На заводе в Первоуральске прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Первоуральске на заводе АО «Русский хром 1915» из-за короткого замыкания произошёл взрыв на подстанции цеха пароснабжения, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В результате пострадали три работника электроцеха (мужчина и две женщины). В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего на производстве», — сообщила Канатова.

В Следственном комитете организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи.