На заводе в Первоуральске прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Первоуральске на заводе АО «Русский хром 1915» из-за короткого замыкания произошёл взрыв на подстанции цеха пароснабжения, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
«В результате пострадали три работника электроцеха (мужчина и две женщины). В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего на производстве», — сообщила Канатова.
В Следственном комитете организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи.
«Ведётся осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве», — рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.