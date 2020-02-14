Скончался один из пострадавших во время взрыва на «Русском хроме» в Первоуральске

Скончался один из трёх работников, пострадавших на первоуральском предприятии «Русский хром 1915», сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Речь идёт о мужчине.

«При дальнейшем расследовании органами СКР будет решён вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую — с ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) на ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой части статьи предусмотрено уже вплоть до 4 лет лишения свободы», — отметили в СК.

Напомним, утром 13 февраля в цехе пароснабжения «Русского хрома» при переводе электрооборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора, за которым последовал взрыв. В результате нештатной ситуации пострадали три человека, с термическими ожогами 80% тела с предприятия были госпитализированы две женщины и один мужчина.

На место происшествия выезжали руководство и сотрудники следственного отдела по городу Первоуральску областного СКР, проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в том числе представители администрации предприятия.