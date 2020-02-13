СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Первоуральске

По факту взрыва в одном из цехов АО «Русский хром 1915», в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выезжали руководство и сотрудники следственного отдела по городу Первоуральску областного СКР, был проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в том числе представители администрации предприятия.

«Истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве. Для определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшим гражданам, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в СК.

Напомним, сегодня утром в цехе пароснабжения при переводе электрооборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора, которое привело к взрыву. В результате внештатной ситуации пострадали три человека: две женщины и один мужчина получили термические ожоги 80% тела. В настоящее время все они госпитализированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.