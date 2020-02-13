Одну из пострадавших при взрыве на предприятии в Первоуральске доставили в Екатеринбург

В ожоговое отделение больницы № 40 Екатеринбурга доставили жительницу Первоуральска, которая пострадала во время взрыва на заводе «Русский хром», пишет E1.ru. Пострадавшую перевезли на вертолёте.

Ранее в областной прокуратуре рассказали, что всего во время инцидента пострадало три человека, у всех термические ожоги 80% тела.

«По предварительной информации, 13 февраля около 8 часов 30 минут на территории АО «Русский хром 1915» в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения произошло короткое замыкание электрооборудования, в результате произошёл взрыв», — сказали в прокуратуре.

Информацию о ЧП изданию «Ъ-Урал» подтвердил пресс-секретарь завода Всеволод Орешкин.