Скончалась третья пострадавшая от взрыва на «Русском хроме» в Первоуральске

В ночь на 16 февраля в больнице Первоуральска скончалась третья пострадавшая при взрыве на заводе «Русский хром», со ссылкой на пресс-службу завода пишет «Интерфакс».

«За жизнь сотрудников боролись квалифицированные врачи в специализированных медицинских учреждениях. К глубокому сожалению, все трое сотрудников, получившие травмы, скончались в больницах», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Семьям погибших будет оказана помощь. В причинах происшествия разбирается специально созданная комиссия.

Напомним, 13 февраля в цехе пароснабжения АО «Русский хром» при переводе электрического оборудования с основного на резервное питание произошло короткое замыкание трансформатора, за которым последовал взрыв. В результате нештатной ситуации пострадали три человека: две женщины и один мужчина получили термические ожоги 80% тела. Ранее сообщалось о смерти в больнице двоих из них.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), однако после гибели пострадавших его переквалифицируют на более тяжкую статью.