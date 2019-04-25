В Новгородской области задержали журналисток «Новой газеты», освещавших забастовку врачей

В Новгородской области задержали корреспондента «Новой газеты» Нину Петлянову и фотокорреспондента издания Елену Лукьянову, которые делали репортаж о забастовке врачей в городе Окуловка, рассказала «МБХ медиа» Нина Петлянова.

По её словам, журналистки приехали в Окуловку утром, съездили на вызов с бригадой скорой помощи и поехали на второй вызов. Их задержали в больнице «за нарушение правил внутрирежимного объекта», когда врачи скорой оформляли пациента. Петлянова предположила, что их задержали из-за того, что у них был фотоаппарат.

Cотрудники службы безопасности вызвали Росгвардию и полицию, заявив, что журналисты не имели права там находиться и фотографировать. При этом, по словам журналистки, они не делали фотографий. Журналисток заставили написать объяснительные, после чего отпустили.

Напомним, 22 апреля врачи Окуловской больницы объявили «итальянскую забастовку», требуя повышения зарплат. Во время «итальянской забастовки» сотрудники находились на рабочих местах, медленно выполняя свои обязанности. Врачи опубликовали видеообращение, в котором требуют в два раза повысить оклады фельдшерам, диспетчерам и водителям скорой помощи.