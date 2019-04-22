Сотрудники скорой помощи в Новгородской области объявили итальянскую забастовку (ВИДЕО)

В городе Окуловка Новгородской области сотрудники скорой помощи центральной районной больницы объявили о начале итальянской забастовки, сообщает в Twitter правозащитная организация «Альянс врачей».

Медицинские работники находятся на рабочих местах, но не выезжают на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций.

«Альянс врачей» отмечает, что основное требование бастующих — повышение окладов водителей, диспетчеров и фельдшеров на 100%. По данным местных СМИ, медики при месячной нагрузке в 180 часов, из которых 76 часов — это смены по ночам и выходным дням, получают около 13 тысяч рублей, причём это сумма до вычета НДФЛ.

А у нас в разгаре итальянская забастовка скорой в Окуловке. Скорая принимает, но не выезжает на вызовы в неукомплектованных бригадах. Главный врач сбежал. Но мы не сдадимся. Требуем увеличения окладов на 100%. pic.twitter.com/VyqfXxRyom — Альянс врачей (@alyansvrachey) 22 апреля 2019 г.

«Мы сейчас находимся в кабинете главного врача, который от нас сбежал. Мы будем продолжать сидеть. Оклады мизерные, бригады не укомплектованы, поэтому медики не будут выезжать на вызовы. Наше требование — увеличение окладов на 100%. Мы ждём всех здесь на переговоры», — заявляется в одном из видео «Альянса врачей».

В другом ролике видно, что сотрудников скорой помощи опрашивают сотрудники полиции.

Между тем в министерстве здравоохранения региона заявляют, что скорая помощь в Окуловской центральной районной больнице работает в штатном режиме.