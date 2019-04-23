Участвующие в забастовке новгородские медики пригрозили уволиться из-за низких зарплат (ВИДЕО)

В городе Окуловка Новгородской области сотрудники скорой помощи центральной районной больницы, которые продолжают итальянскую забастовку, пригрозили уволиться всем коллективом, пишет в Twitter правозащитная организация «Альянс врачей».

«Главврач не стал нас слушать, он спрятался в экономическом отделе и не выходил. Повышать зарплаты нам никто не собирается, доукомплектовывать бригады тоже. Руководство больницы не идёт на контакт. Нам говорят: вы никто и звать вас никак. Если наши требования не будут выполнены, мы напишем всем коллективом заявления об уходе. Мы готовы к этому. Тогда скорая помощь просто не будет существовать в нашем городе. Наши угрозы — это, видимо, единственный вариант воздействия на руководство больницы», — заявили медики.

Власти и главный врач Ладягин игнорируют требования фельдшеров скорой. На контакт никто не идёт, видимо, хотят воровать зарплаты медиков дальше. Поэтому теперь скорая решила просто уволиться всем коллективом. Скора не будет работать за такие зарплаты. pic.twitter.com/hhVPRcgHF2 — Альянс врачей (@alyansvrachey) 22 апреля 2019 г.

Основное требование участников итальянской забастовки, начавшейся накануне, — повышение окладов водителей, диспетчеров и фельдшеров на 100%. Сейчас медики получают около 13 тысяч рублей в месяц.

Итальянской забастовкой называется форма протеста, при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила. Бастующие медики находятся на рабочих местах, но не выезжают на вызовы, потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций.

Между тем в министерстве здравоохранения региона заявляют, что скорая помощь в Окуловской центральной районной больнице якобы работает в штатном режиме.

«Вызовы принимаются, бригады выезжают к пациентам. Какие-либо акции в медицинских учреждениях незаконны, и мы благодарны медицинским специалистам за то, что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональные власти заявили, что в Окуловке «проводится активная работа по улучшению ситуации в сфере здравоохранения» — идут ремонты в больницах, устанавливается новое оборудование, чиновники решают вопросы по долгам учреждений. Замначальника управления информполитики администрации губернатора Новгородской области Иван Сизов добавил, что то, что делает «Альянс врачей», иначе как пиаром назвать нельзя.