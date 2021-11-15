В Нижнем Тагиле вынесли приговор вымогателю, угрожавшему должнику мачете

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 32-летнему местному жителю Павлу, который в апреле 2020 года угрожал физической расправой своему знакомому за долги, об этом АН «Между строк» сообщил сам обвиняемый.

Инцидент произошёл в апреле прошлого года. Потерпевший по делу «оболгал» друзей обвиняемого, за что Павел потребовал у него 5000 рублей. По версии обвинения, через месяц вымогатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напомнил знакомому о долге, но тот отказался отдавать деньги. В результате обвиняемый заставил потерпевшего сесть в машину, при этом угрожая ему расправой.

Вымогатель вместе с потерпевшим приехал на кладбище в районе Рудника. Там агрессор продолжил настаивать на том, что должен получить деньги. Услышав отказ, он несколько раз ударил знакомого по лицу. После достал из багажника мачете и стал угрожать применить оружие. Потерпевшему удалось спастись благодаря тому, что нападавший замешкался. Он добежал до дома и заявил в полицию.

Позже Павел пояснил ситуацию с долгом. Как мужчина рассказал АН «Между строк», пострадавший ещё с 2017 года был должен ему 3000 рублей. На все вопросы Павла про долг тот или врал, или уходил от ответа. Также Павел заявлял, что не бил пострадавшего, в противном случае от его ударов остались бы синяки, особенно учитывая их разницу в весе, а в снятых побоях указаны ссадины, которые могли быть результатом падения.

Тагильчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершённое с применением насилия». Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.