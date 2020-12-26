«Сделали из меня персонажа фильма ужасов». «Вымогатель с мачете» рассказал свою версию происшедшего на кладбище в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности инцидента, который произошёл весной этого года на кладбище Тагилстроевского района.

Напомним, по официальной информации, в апреле 2020 года 32-летний местный житель угрожал физической расправой своему знакомому за долги. Для того чтобы придать своим словам вес, обвиняемый привёз должника на кладбище и достал из автомобиля мачете.

Как рассказал АН «Между строк» «вымогатель с мачете» по имени Павел, пострадавший с 2017 года должен был ему 3000 рублей, но деньги до сих пор не отдал. На все вопросы Павла про долг тот или врал, или уходил от ответа.

«Сделали из меня какого-то персонажа фильма ужасов. В тот день я как-то спонтанно приехал к этому должнику, но тот опять сказал, что денег у него нет. А ранее мне с друзьями предложили сходить в баню. Вот мы с приятелями и решили съездить за вениками и взять с собой должника, чтобы поговорить, — пояснил ситуацию Павел. — Веники мы обычно рубим за кладбищем на Руднике. Вот мы туда приехали и вышли с должником поговорить. Я ему начал объяснять, что так не делается и долги надо отдавать. Потом я пошёл к машине, чтобы взять пиво, оборачиваюсь, а он уже бежит от нас. Я ещё про себя подумал, куда он рванул. Ну и ладно. В СМИ написали, что мачете лежало в багажнике, но его там быть не могло, да и достать его оттуда я всё равно не смог бы — кнопка на дверце багажника сломана и попасть в него можно только через заднее сиденье автомобиля. Этот факт подтвердил и следователь, который занимается моим делом. Мачете лежало под ковриком около заднего сиденья, именно им мы и хотели рубить веники. Возможно, его и увидел наш пострадавший».

Что происходило дальше, Павел узнал уже со слов полиции, куда с заявлением о вымогательстве обратился должник. Также Павел заявил, что не бил пострадавшего и что в противном случает от его ударов остались бы синяки, особенно учитывая их разницу в весе, а в снятых побоях указаны ссадины, которые могли быть результатом падения. Павел пояснил, что видел, как при побеге его знакомый упал.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей.