В Нижнем Тагиле мужчина с мачете на кладбище вымогал деньги у знакомого

В Нижнем Тагиле 32-летнему местному жителю грозит тюремный срок за вымогательство. Мужчина требовал у знакомого деньги, угрожал расправой, припугнув мачете.

Инцидент произошёл в апреле этого года. За то, что другой мужчина «оболгал» его друзей, тагильчанин потребовал у него пять тысяч рублей. Через месяц вымогатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напомнил знакомому о долге, но тот отказался отдавать деньги. В результате обвиняемый мужчина заставил потерпевшего сесть в машину, угрожая расправой, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.

Вымогатель вместе с мужчиной приехал на кладбище в районе Рудника. Там агрессор продолжил настаивать на том, что должен получить деньги. Услышав отказ, он несколько раз ударил знакомого по лицу. После достал из багажника мачете и стал угрожать применить оружие. Потерпевшему удалось спастись благодаря тому, что нападавший замешкался. Он добежал до дома и заявил в полицию.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый был трижды судим за преступления против здоровья человека. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей.