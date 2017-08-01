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03 Авг 2017 17:58 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

В Нижнем Тагиле восстановили 90% пострадавших во время урагана школ и детских садов

90% зданий школ и детских садов, которые пострадали из-за урагана 3 июня, восстановлено. Об этом АН «Между строк» сообщил начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов. Во время стихийного бедствия были повреждены многие социально значимые объекты, в том числе школа № 65, кадетская школа и детский сад № 108, с крыши которого сорвало ветром около двадцати листов шифера.

«После июньского урагана восстановлено 90% пострадавших учреждений. Финансирование осуществлялось за счёт средств резервного фонда правительства Свердловской области. Завершить работы по восстановлению планируется до 15 августа 2017 года», – рассказал Юрлов.

Новая кровля школы № 65 имеет дополнительные крепления и усилена специальными конструкциями, которые позволят предотвратить повторение ЧС, когда ураганный ветер снёс с учреждения крышу. В спортивном зале школы проведены штукатурно-малярные работы, там, а также в раздевалке и актовом зале установлены новые окна.

Сейчас в восьми детских садах Нижнего Тагила реализуется программа капитальных ремонтов. В дошкольных учреждениях № 206, 63 и 148 заменят старые деревянные окна на пластиковые. В детских садах № 55 и 205 планируется отремонтировать кровлю – за три и 5,2 миллиона рублей соответственно. В школах № 1, 36 и 42/75 также приведут в порядок крыши, в школе-интернате № 2 за 1,8 миллиона рублей отремонтируют ограду. Конкурсы на ремонт школ и детских садов опубликованы на сайте госзакупок.

Также в Нижнем Тагиле приступили к строительству нового стадиона в районе Выи. Спортивный объект, по данным пресс-службы мэрии, будет использоваться для занятий физкультурой учеников школ № 50 и 33, проектная наполняемость которых составляет 1 600 человек.

«Школьный стадион спроектирован в соответствии со всеми современными требованиями. На нём разместится футбольное поле, четыре беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием и силовые тренажёры – воркаут. Открытого спортивного объекта в такой наиболее полной комплектации в городе ещё не было»,  подчеркнул замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.

«В бюджете города на 2017 год на ремонт образовательных учреждений предусмотрены средства в объёме 142,5 миллиона рублей. В рамках данных средств планируется осуществить ремонт в 31 учреждении. Ремонт в настоящее время идёт в 23 детских садах и школах города. Закрытие общеобразовательных учреждений во время учебного года по причине проведения ремонтных работ не планируется. Все школы и детские сады, требующие проведения срочного ремонта, будут в 2017 году отремонтированы», – отметил Игорь Юрлов.

Напомним, прошедший 3 июня в Нижнем Тагиле ураган унёс жизнь одного человека и покалечил девять жителей города, в том числе одного несовершеннолетнего. Стихия изуродовала город: уничтожила более 2500 деревьев, повредила крыши и окна сотни зданий, в том числе жилых домов, а также несколько десятков автомобилей. Из социальных объектов больше всего пострадали Демидовская больница, школа № 65, городской дворец молодёжи. Мэрия Нижнего Тагила распорядилась выделить более 100 миллионов рублей на ликвидацию последствий урагана.

Агентство новостей «Между строк»

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