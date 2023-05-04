В Нижнем Тагиле суд продлил арест до 29 июня полицейским Горшкову и Онучину, в патрульном автомобиле которых погиб мужчина

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила продлил арест полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову, в патрульном автомобиле которых после грубого задержания погиб 44-летний Сергей Шамрин. Оба подозреваемых останутся в СИЗО ещё на два месяца — до 29 июня.

Адвокат потерпевшей стороны Евгений Макаренко пояснил ИА «Все новости», что такой срок необходим для проведения ситуационной экспертизы и процессуальной работы.

Напомним, 44-летний Сергей Шамрин 29 января 2023 года погиб в патрульной машине ППС. На следующий день после случившегося следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских были задержаны. От дачи показаний сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин отказались, свою вину не признали. Третий патрульный полицейский Максим Кавайкин, который находился за рулём автомобиля в момент трагедии, является свидетелем по делу.

Отметим, что вместе с погибшим во время поездки до участка в отсеке для задержанных находился Максим Соловов, ставший свидетелем последних минут жизни задержанного. Вечером 18 марта Соловов скончался в одном из общежитий на улице Юности.

Задержанные сотрудники отдела полиции № 17 Нижнего Тагила находятся под стражей с 2 февраля 2023 года. Сначала Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил Онучина и Горшкова под стражу на два месяца, удовлетворив требование представителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Владислава Шляпникова. Затем суд продлил им арест до 29 апреля. Сторона защиты для обоих подсудимых предложила заменить заключение под стражу домашним арестом, однако суд к предложению не прислушался. Поданная в Свердловский областной суд апелляция также была отклонена.

Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.