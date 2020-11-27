В Нижнем Тагиле старообрядческий храм построят в микрорайоне Запрудный. Депутаты уже внесли необходимые изменения в Генплан города

В ближайшие годы в микрорайоне Запрудный Нижнего Тагила построят старообрядческий храм. На прошедшем 26 ноября заседании Нижнетагильской гордумы депутаты внесли правки в Генеральный план города, переименовав «зону озеленённых территорий общего пользования» в «зону специализированной общественной застройки». Это позволит использовать нужный земельный участок в жилом районе Запрудный для религиозных целей. Недалеко также будет организовано строительство частных домов.

Строительство храма тагильские старообрядцы намерены вести за свой счёт, а также при привлечении спонсоров. Уже проведены инженерные изыскания, разработан проект и просчитана примерная смета. Ранее сообщалось, что стройка может обойтись общине в 38 млн рублей.

Также депутаты одобрили строительство двух новых православных храмов в Нижнем Тагиле — на улицах Володарского и Цементной.

На территории в районе улиц Заводской и Бондина организуют новые парковочные места, которые будут использоваться для отстоя пассажирских автобусов и маршруток. Это позволит разгрузить Привокзальную площадь. Тем более что в скором времени её планируется полностью реконструировать.