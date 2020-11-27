В Нижнем Тагиле старообрядческий храм построят в микрорайоне Запрудный. Депутаты уже внесли необходимые изменения в Генплан города

В ближайшие годы в микрорайоне Запрудный Нижнего Тагила построят старообрядческий храм. На прошедшем 26 ноября заседании Нижнетагильской гордумы депутаты внесли правки в Генеральный план города, переименовав «зону озеленённых территорий общего пользования» в «зону специализированной общественной застройки». Это позволит использовать нужный земельный участок в жилом районе Запрудный для религиозных целей. Недалеко также будет организовано строительство частных домов.
Строительство храма тагильские старообрядцы намерены вести за свой счёт, а также при привлечении спонсоров. Уже проведены инженерные изыскания, разработан проект и просчитана примерная смета. Ранее сообщалось, что стройка может обойтись общине в 38 млн рублей.
Также депутаты одобрили строительство двух новых православных храмов в Нижнем Тагиле — на улицах Володарского и Цементной.
На территории в районе улиц Заводской и Бондина организуют новые парковочные места, которые будут использоваться для отстоя пассажирских автобусов и маршруток. Это позволит разгрузить Привокзальную площадь. Тем более что в скором времени её планируется полностью реконструировать.
- В сентябре 2019 года тагильские староверы жаловались на то, что в администрации города отказываются выделять обещанный земельный участок за ТЦ «Лента» на ГГМ. Рядом с тем местом будет проходить дорога к будущему мосту через Тагильский пруд. Тогда они предложили перенести стройку на новую площадку — рядом со старообрядческим кладбищем за конно-спортивным комплексом ЕВРАЗ НТМК.
- Из-за затянувшегося решения вопроса о строительстве старообрядческого храма епископу Казанско-Вятскому и Уральскому Евфимию пришлось обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. После этого в тагильской администрации состоялась встреча мэра Владислава Пинаева с представителями Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви и настоятелем Вознесенского храма в посёлке Баранчинский отцом Михаилом. Управлению архитектуры и градостроительства было поручено выбрать землю для строительства культового сооружения.