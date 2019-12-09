«Нашли компромисс». Мэрия Нижнего Тагила выделит место под строительство старообрядческого храма на Гальянке

Сегодня в администрации Нижнего Тагила мэр Владислав Пинаев встретился с представителями Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви и настоятелем Вознесенского храма в посёлке Баранчинский отцом Михаилом. Участники встречи обсудили вопрос строительства старообрядческого храма на ГГМ.

Сегодняшнее совещание состоялось по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, к которому обратился епископ Казанско-Вятский и Уральский Евфимий. По словам епископа, вопрос о строительстве старообрядческого храма во втором городе региона оказался под вопросом, хотя ранее проект прошёл общественные слушания.

Напомним, в сентябре тагильские староверы пожаловались на то, что в администрации города отказываются выделять обещанный земельный участок за ТЦ «Лента» на ГГМ. Старообрядцы предложили перенести стройку на новое место — рядом со старообрядческим кладбищем за конно-спортивным комплексом ЕВРАЗ НТМК.

«Мы встретились с мэром, нам объяснили ситуацию: рядом с тем местом, где мы изначально хотели строить храм, будет проходить дорога к будущему мосту через пруд. Он пообещал, что землю нам выделят, но, скорее всего, в другом месте. Мы рады, что нам удалось прийти к компромиссу», — рассказал зампредседателя Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви Илья Ермаков.

Владислав Пинаев поручил управлению архитектуры и градостроительства к началу следующей недели выбрать землю для строительства старообрядческого храма. Выбирать будут из трёх участков: выбранного верующими изначально, участка, расположенного дальше от дороги в сторону «Ленты», и возле старообрядческого кладбища, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Добавим, что строительство храма тагильские старообрядцы хотят вести за свой счёт и привлекать спонсоров. На средства прихожан уже были проведены инженерные изыскания, разработан проект и просчитана примерная смета — стройка может обойтись общине в 38 млн рублей. В августе 2018 года предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий побывал в Нижнем Тагиле и благословил прихожан на строительство церкви.