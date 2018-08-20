Глава старообрядческой церкви прибыл в Нижний Тагил и одобрил место строительства храма

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий сегодня впервые приехал в Нижний Тагил. Представители местной общины встретили его хлебом с солью и молитвами, а также показали ему поле, где планируется построить старообрядческий храм во имя Казанской Богородицы.

По словам председателя Нижнетагильской старообрядческой общины Павла Петрова, в последний раз епископ старообрядческой церкви приезжал в Нижний Тагил в 1905 году. Сегодняшний визит высокопоставленного священника тагильчане сравнивают с возрождением духовной жизни в регионе.

На сегодня тагильские старообрядцы запланировали установку памятного креста на месте строительства, однако из-за бюрократических проволочек не смогли вовремя получить разрешение на строительство. По этой причине торжественную церемонию решили отменить.

Приветствуя тагильских староверов, митрополит Корнилий выразил надежду на то, что в скором времени он вернётся уже на освещение фундамента, а затем и самого храма. Место будущей стройки ему понравилось (кирпичный храм хотят построить неподалёку от Тагильского пруда за ТЦ «Лента» на ГГМ). С этой площадки открывается вид на заводские трубы, поэтому, по словам митрополита, храм будет возведён «в противовес тому, что небо коптит».

«Сегодня историческое событие происходит в этих местах, тем более что Урал связан с историей старообрядчества, становление и возрождение Урала напрямую связано со старообрядцами. Слава Богу, теперь идёт восстановление нашей церкви, строятся храмы. Господь даёт время строить, молиться, спасать свою душу, приводить своих близких и детей ко спасению. Это очень важно, потому что предки наши были в гонении больше 300 лет», — заявил митрополит Корнилий.

Митрополит Корнилий входит в Совет при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, он часто даёт интервью федеральным СМИ и не боится высказываться по поводу конфликтных вопросов. В частности, глава Русской православной старообрядческой церкви считает, что церковь имеет право вмешиваться в социальные и духовные вопросы жизни общества. В разговоре с корреспондентом АН «Между строк» митрополит Корнилий заявил, что принятие закона об оскорблении чувств верующих считает правильным решением.

«Насчёт оскорбления чувств верующих… Оскорблять их, конечно, не нужно, не должно. Это не признак цивилизованного государства и воспитанного человека. Как верующим относиться к этому? Молиться за ненавидящих нас, конечно, не отвечать грубостью на грубость. По-христиански так должно быть. Но с другой стороны, надо вразумлять неверующих людей, для этого есть закон. Если бы к нам в храм пришли Pussy Riot, это для нас тоже было бы большим оскорблением», — заключил митрополит.

В рамках десятидневного визита на Урал глава старообрядческой церкви уже освятил недавно построенный храм в посёлке Староуткинск, провёл епархиальное совещание и службу в честь Преображения Господня в Екатеринбурге, на которую съехались староверы со всего Урала. Завтра митрополит Корнилий примет участие в освящении храма в Ивделе.