«Говорят: ищите другое место». Строительство старообрядческого храма в Нижнем Тагиле оказалось под вопросом 

Представители старообрядческой общины Нижнего Тагила ищут новое место для строительства храма во имя Казанской Богородицы. В начале февраля 2017 года религиозная организация получила разрешение на выделение земельного участка за ТЦ «Лента» на ГГМ, но на этапе оформления документов и техзадания чиновники передумали.

Как рассказал АН «Между строк» зампредседателя Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви Илья Ермаков, документы в управление архитектуры были отправлены в указанные сроки. Затем по проекту застройки жилого района «Запрудный», куда попадает ранее согласованный под строительство церкви земельный участок, прошли общественные слушания. В итоге в мэрии старообрядцам заявили, что поблизости с выбранным местом планируется строительство моста через Тагильский пруд и возведение храма там невозможно.

«У нас есть постановление мэрии, решение с общественных слушаний. С момента подачи документов прошло больше года, и до сих пор мы не получили официального ответа. В администрации города нам говорят: ищите другое место. Они нам предлагают, например, пустырь на Кушве. Там с одной стороны Коксохим, с другой — психиатрический диспансер», — говорит Илья Ермаков.

Старообрядцы согласны перенести стройку на новое место — рядом со старообрядческим кладбищем за конно-спортивным комплексом ЕВРАЗ НТМК на Фотеево. 13 сентября комиссия по землепользованию и застройке Нижнего Тагила рекомендовала главе города отказать общине Русской старообрядческой церкви в выделении и этого участка.

«По результатам рассмотрения данного вопроса комиссия (по землепользованию и застройке. — Прим. ред.) рекомендовала главе города Нижний Тагил отказать во внесении запрашиваемых изменений, так как зона ТОР (территория общественного пользования рекреационного назначения — парки, скверы, бульвары, набережные) установлена в соответствии с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил на период до 2030 года», — говорится в ответе управления архитектуры и градостроительства (имеется в распоряжении редакции).

На сторону тагильских старообрядцев встал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Как пишет «Интерфакс», он намерен подготовить обращение на имя прокурора и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по поводу отказов мэрии в строительстве старообрядческого храма.

«По закону религиозной организации должны выделить землю. Мы готовы к диалогу, но его нет, нам не идут навстречу. Недавно в нашей общине прошло собрание, мы решили: раз от властей никакой помощи не будет, купим участок за свой счёт и будем строить», — заключил представитель старообрядческой церкви Нижнего Тагила.

Строительство старообрядческого храма верующие хотят вести за свой счёт, а также привлекать спонсоров. На средства прихожан были проведены инженерные изыскания, разработан проект и просчитана примерная смета — стройка может обойтись общине в 38 млн рублей. Добавим, что в августе 2018 года предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий побывал в Нижнем Тагиле и благословил прихожан на строительство церкви.

Всего в Свердловской области действует шесть старообрядческих храмов, в Нижнем Тагиле может появиться седьмой. Старообрядческая православная община была официально зарегистрирована в нашем городе в 2016 году. Сейчас прихожане вынуждены ездить на службы в Екатеринбург, Невьянск и посёлок Баранчинский. Несколько раз в месяц службу в обычном офисе проводит приглашённый из другого города священник.