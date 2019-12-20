В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали «граждан СССР» (ВИДЕО)

В конце ноября сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии провели задержание «граждан СССР» («Союз славянских сил Руси», в середине июля 2019 года организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ решением Верховного суда Республики Коми) во время собрания в одном из офисных зданий. Видео оперативно-следственных действий на своём YouTube-канале выложили сами задержанные. Как видно на видеозаписи, в разгар «всесоюзного совещания» с участием «врио премьер-министра СССР» Валерия Рыжова в помещение зашли полицейские и ОМОН. Один из сотрудников полиции пояснил присутствующим, что ими проводится проверка по обращению в органы внутренних дел о том, что здесь «собрались мошенники», поэтому всем необходимо проехать для разбирательства в ОП № 16.

«Врио главы Нижнего Тагила» Пётр Афанасенко потребовал у сотрудников полиции предъявить служебные удостоверения и уточнить, на каком основании их забирают в отделение. После 20-минутной словесной перепалки оперативникам и ОМОНу удалось выпроводить собравшихся в полицейские автомобили. Позже Пётр Афанасенко рассказал, что в отделении полиции с них взяли объяснения и отпустили.

Напомним, это не первый визит силовиков к тагильской ячейке «СССР». В марте и октябре 2018 года сотрудники ФСБ проводили обыски в офисах организации. Как уточнил АН «Между строк» старший следователь управления УФСБ по ЦВО Никита Карпов, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении жителя Екатеринбурга Андрея Злоказова, провозгласившего себя «главой Свердловской области РСФСР».

В апреле 2019 года в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд отправил Злоказова на принудительное лечение. Суд признал его виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». После Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

Идея о возрождении СССР пришла врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны.

Как следует из решения суда Республики Коми, согласно проведённым ФСБ оперативно-розыскным мероприятиям, ячейки «СССР» функционируют в 30 регионах РФ и насчитывают порядка 450 человек. По другим данным, количество последователей Тараскина достигает 150 тысяч человек.

В мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом.