В Нижнем Тагиле снова горела лесопилка на улице Индустриальной

В ночь на 8 января в Нижнем Тагиле произошёл очередной пожар на лесопилке, расположенной на улице Индустриальной. Местные жители проснулись от едкого запаха дыма, исходящего от горящих отходов пиломатериалов.

«Окно не откроешь, потому что запах гари чувствовался даже при закрытых окнах. Почему никто не проверит эту лесопилку? Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас! Мы жалуемся, а реакции от властей никакой. Когда уже закончится этот кошмар?» — интересуется подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в 4:07 поступил сигнал о пожаре. Горели отходы древесины на площади 300 квадратных метров. На тушение выехали 6 пожарных машин и 21 спасатель. К 5:32 утра огонь был взят под контроль, а к 6:36 полностью потушен.

Напомним, ранее лесопилка уже горела в сентябре прошлого года, в связи с чем председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в Нижнем Тагиле. Более пяти лет деревообрабатывающее предприятие хранит отходы на городской территории. В связи с частыми пожарами жители обеспокоены воздействием гари и едкого дыма на природу и их собственное здоровье.