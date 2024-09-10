Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку по факту возгораний деревообрабатывающего предприятия на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в Нижнем Тагиле.

Накануне активист Фёдор Трачук разместил у себя видео с пожара на Индустриальной, 56. Общественник обратил внимание на то, что, несмотря на обращения и жалобы, свалка древесных отходов продолжает регулярно гореть.

«Этим летом СК завёл материал проверки по факту халатности местных чиновников. Вопрос, меня уверили, решается, но пожара, который сегодня, 09.09.2024, тушит весь гарнизон с привлечением погрузчика и двух поливальных машин ТДС, избежать не удалось», — пишет Фёдор в своих социальных сетях.

Более пяти лет деревообрабатывающее предприятие хранит отходы на городской территории. В связи с частыми пожарами люди взволнованы воздействием гари и едкого дыма на природу и их собственное здоровье.