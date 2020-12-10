В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор составил протоколы о нарушении коронавирусных ограничений почти на 9 млн рублей

С 26 октября по 6 декабря Роспотребнадзор проверил на предмет соблюдения коронавирусных ограничений 461 торговое предприятие, 22 банка, 2 кинотеатра и 41 аптеку. Об этом доложили сегодня на заседании в администрации Нижнего Тагила.
«Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований», - сообщил Юрий Огнев заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора
Также специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательств проверили общепит и общественный транспорт. Начальник управления Людмила Абдулкадырова отметила, что повторные проверки объектов показали положительную динамику в организации профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.
При этом глава города подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной.
«Последние два дня наблюдается небольшой спад по количеству выявленных больных ковидом, но расслабляться не надо. Чтобы и дальше сохранить положительную динамику, необходимо продолжать соблюдать масочный режим и другие противоэпидемические мероприятия», — сказал Владислав Пинаев на заседании.