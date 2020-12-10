В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор составил протоколы о нарушении коронавирусных ограничений почти на 9 млн рублей

С 26 октября по 6 декабря Роспотребнадзор проверил на предмет соблюдения коронавирусных ограничений 461 торговое предприятие, 22 банка, 2 кинотеатра и 41 аптеку. Об этом доложили сегодня на заседании в администрации Нижнего Тагила.

«Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований», - сообщил Юрий Огнев заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора

Также специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательств проверили общепит и общественный транспорт. Начальник управления Людмила Абдулкадырова отметила, что повторные проверки объектов показали положительную динамику в организации профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.

При этом глава города подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной.