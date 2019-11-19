В Нижнем Тагиле прошло первое слушание по иску прокуратуры к цинковому заводу

Сегодня, 19 ноября, в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила прошло предварительное слушание по иску Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры к компании «ГСД-Р», которая занимается добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. Представитель надзорного ведомства поддержал свои исковые требования по прекращению любой хозяйственной деятельности предприятия до получения всех разрешительных документов. Также прокуратура заявила ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Федеральную налоговую службу, которая во время своей проверки обнаружила на складах «ГСД-Р» мешки с якобы готовой продукцией. Этот факт дал налоговикам основание полагать, что предприятие запустило производство и извлекло прибыль без юридического оформления. Поддержать «обвинение» прокуратуры пришли экс-доцент НТИ УрФУ Владислав Воронин, который написал письмо президенту с просьбой разобраться в деятельности «ГСД-Р», и эколог Сергей Хребтиков.

Специалист по охране труда и экологическому контролю предприятия Григорий Сухов отметил, что на заводе проводились только пуско-наладочные работы с использованием полного цикла. При этом представитель «ГСД-Р» подчеркнул, что никто из проверяющих и контролирующих органов не проводил анализ готовой продукции. Также не были сделаны замеры выбрасываемых веществ, чтобы утверждать, что производство несёт ощутимый вред экологии и здоровью людей.

На прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области отказал Ростехнадзору в привлечении к ответственности «ГСД-Р» за незаконное строительство производственных объектов без разрешения и положительного заключения госэкспертизы. Контролирующий орган не смог доказать в суде, что «ГСД-Р» на момент проверки осуществлял строительно-монтажные работы на объекте. В компании настаивают, что на бывшем огнеупорном заводе ими велось только техническое перевооружение, которое затрагивает технологическое оборудование для поддержания его в работоспособном состоянии, и инженерные сети, а для этого не требуется разрешения на строительство.

Заслушав стороны, судья Анна Станевич перенесла заседание на 18 декабря.