Американо-швейцарская компания вложит полмиллиарда рублей в новый завод в Нижнем Тагиле

Российский филиал американо-швейцарской компании Global Steel Dust ООО «ГСД-Р» планирует запустить в Нижнем Тагиле на территории огнеупорного завода (улица Попова, 1) производство по добыче вельц-оксида цинка (ВОЦ) из отходов металлургического производства. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции АН «Между строк», договор аренды земельного участка площадью 80 тыс. кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила подписан в начале января 2018 года и рассчитан на 50 лет. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Планируется, что на новом заводе будут работать около ста человек, большая часть из которых уже набрана. Почти все они из Нижнего Тагила.

«Когда мы ещё только собирались и думали, что делать, к нам приезжал мэр Сергей Носов, — рассказал АН “Между строк” директор “РСД-Р” Владимир Суслин. — Я ему буквально только начал рассказывать о нашем производстве, но Сергей Константинович меня перебил, сказал, что он всё понял, ему всё нравится, пожелал нам удачи и велел держать его в курсе».



Скриншот страницы globalsteeldust.com



Технология получения оксида цинка путём вельцевания применяется с середины XX века. Вельц-процесс служит для переработки материалов с низким содержанием цинка путём их нагревания во вращающейся трубчатой печи до температуры 750 градусов Цельсия, при которой извлекаемый металл испаряется и выталкивается образующимися газами, после чего улавливается фильтрами в виде пыли.

«Рукавные фильтры представляют собой металлический каркас, на который надет мешок в виде рукава из специальных нетканых материалов германского производства, в которых степень очистки при прохождении сквозь них газов составляет шестую степень после запятой микрон на кубический метр. Такие меры необходимы, потому что этот газообразный цинк как раз и есть тот продукт, который потом продаётся. Соответственно, чем хуже газ фильтруется, тем больше денег улетает в трубу, а нам это невыгодно», — пояснил Суслин.

Завод Global Steel Dust по производству вельц-оксида цинка в Саудовской Аравии

В компании утверждают, что благодаря новым технологиям производство будет практически безвредным для людей и природы. Отметим, что пока «ГСД-Р» не встала на обязательный учёт в Росприроднадзор в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и отказалась от прохождения государственной экспертизы проекта. Об этом говорится в официальных ответах на запрос АН «Между строк» в соответствующие ведомства.

«Ввиду того, что мы используем действующую площадку и большую часть уже имеющегося здесь оборудования, включая саму печь, которая ранее использовалась для обжига огнеупоров, то нашим проектом предусмотрен только ремонт и техперевооружение, что регулируется строительным кодексом, и на это не требуется ни разрешений, ни экспертиз. Тем не менее мы с большим вниманием относимся ко всем разрешающим документам и поэтому всё равно делаем экспертизу, пусть и негосударственную», — говорит руководитель «ГСД-Р».



Владимир Суслин, Григорий Сухов



14 февраля Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку ООО «ГСД-Р» по соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Ситуация также находится на контроле у Роспотребнадзора: в километровую санитарно-защитную зону объекта попадают жилые объекты, детсады и школы.

«Раньше проект санитарно-защитной зоны согласовывался в течение трёх лет после запуска производства. Сейчас, в ходе реализации майских указов президента, необходимо утверждать эту зону до планируемого старта. Раньше эта территория относилась к Нижнетагильскому металлургическому комбинату, и так исторически сложилось за годы существования, что город сам влез в эту санитарно-защитную зону. Мы купили действующую площадку с печами, на которых использовались допотопные фильтры. Они десятилетиями выбрасывали в окружающую среду огромное количество загрязняющих веществ. Та технология, которую мы собираемся использовать, с применением новых фильтров позволит значительно уменьшить эти показатели. Наши расчёты подтверждают, что благодаря этому можно сократить санитарно-защитную зону до 300 метров», — уверен Владимир Суслин.

По словам представителей завода, специалисты Роспотребнадзора пока не спешат согласовать предприятию 300-метровую зону, поскольку в производстве ВОЦ используются пирометаллургические процессы, которые относятся к первому классу опасности.

«Роспотребнадзор как раз сейчас изучает наш проект. Уже есть экспертные замечания, в том числе и по санитарно-защитной зоне, мы их устраняем», — добавил специалист по охране труда и экологическому контролю предприятия Григорий Сухов.

Главным поставщиком сырья (пыль электродуговых печей. — Прим. ред.) для завода станет ревдинский филиал Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК-Урал). Цинксодержащее сырьё также планируется закупать у калужского филиала НЛМК и Абинского электрометаллургического завода. Одним из основных покупателей готовой продукции станет Челябинский цинковый завод, с которым уже ведутся переговоры. По словам Суслина, именно близость к источникам сырья и конечным потребителям, а также наличие готовой к эксплуатации печи стало решающим фактором в пользу Нижнего Тагила как площадки для создания уникального для России производства.

Руководство «ГСД-Р» надеется, что завод будет запущен ко Дню металлурга, а на проектную мощность выйдет к концу года.